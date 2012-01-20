〔东南亚股市〕新加坡股市大涨,因全球弥漫乐观情绪

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷1月20日电---东南亚股市周五普遍收稳至走高,新加坡股市涨幅居前,因欧债问题传来较好的消息,重燃市场对风险性资产的兴趣,至少暂时是如此;大宗商品有关的股票甚受欢迎.
市场信心随着欧元区公债销售顺利而转好,加上美国银行业财报的利多,似乎证实美国经济正重回复苏的轨道.
亚洲股市周五普遍上涨至两个月新高,0958GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS上涨0.6%.
新加坡股市尾盘出现买单提振.海峡时报指数.FTSTI上涨1.36%至逾两个月高位,成交量超过30日均量三倍,是本区域交投最火热的股市.
"市场有很多流动性.投资人可能因希望涨势可持续而追高,"OCBC Investment Research分析师Carey Wong表示.
新加坡与马来西亚股市周一及周二将因中国新年休市.印尼和菲律宾股市周一休市,越南股市则休市一整周.
马来西亚股市周五再创纪录高位,菲律宾股指.PSI上涨1%,本周上涨2.91%,表现领先其他东南亚主要股市.外资资金流入帮助菲国股市连续第三周上涨.
印尼股市.JKSE下跌0.4%,受获利了结卖压拖累,脱离四个月高点.
1056GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2849.38 38.18 +1.36 +7.67 2646.35
马来西亚 .KLSE 1522.66 5.85 +0.39 -0.53 1530.73
泰国 .SETI 1058.66 -0.28 -0.03 +3.25 1025.32
印尼 .JKSE 3986.52 -14.56 -0.36 +4.30 3821.99
菲律宾 .PSI 4747.90 47.53 +1.01 +8.60 4371.96
越南 .VNI 373.00 -0.43 -0.12 +6.10 351.55
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(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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