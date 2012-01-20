〔东南亚股市〕新加坡股市大涨,因全球弥漫乐观情绪

路透曼谷1月20日电---东南亚股市周五普遍收稳至走高,新加坡股市涨幅居前,因欧债问题传来较好的消息,重燃市场对风险性资产的兴趣,至少暂时是如此;大宗商品有关的股票甚受欢迎.

市场信心随着欧元区公债销售顺利而转好,加上美国银行业财报的利多,似乎证实美国经济正重回复苏的轨道.

亚洲股市周五普遍上涨至两个月新高,0958GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS上涨0.6%.

新加坡股市尾盘出现买单提振.海峡时报指数.FTSTI上涨1.36%至逾两个月高位,成交量超过30日均量三倍,是本区域交投最火热的股市.

"市场有很多流动性.投资人可能因希望涨势可持续而追高,"OCBC Investment Research分析师Carey Wong表示.

新加坡与马来西亚股市周一及周二将因中国新年休市.印尼和菲律宾股市周一休市,越南股市则休市一整周.

马来西亚股市周五再创纪录高位,菲律宾股指.PSI上涨1%,本周上涨2.91%,表现领先其他东南亚主要股市.外资资金流入帮助菲国股市连续第三周上涨.

印尼股市.JKSE下跌0.4%,受获利了结卖压拖累,脱离四个月高点.

1056GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2849.38 38.18 +1.36 +7.67 2646.35

马来西亚 .KLSE 1522.66 5.85 +0.39 -0.53 1530.73

泰国 .SETI 1058.66 -0.28 -0.03 +3.25 1025.32

印尼 .JKSE 3986.52 -14.56 -0.36 +4.30 3821.99

菲律宾 .PSI 4747.90 47.53 +1.01 +8.60 4371.96

越南 .VNI 373.00 -0.43 -0.12 +6.10 351.55

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(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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