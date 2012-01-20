〔路透基点〕银行团同意奇美电1月到期债务延後至第三季偿付--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月20日电---汤森路透旗下基点报导,两名银行业消息人士称,银行团今日开会决定同意奇美电1月9日到期的56亿台币债务延後至第三季偿付.奇美电子以营收计为全球第三大液晶显示器(LCD)生产商.
台湾经济部上周向银行发送公文,游说银行业者调整奇美电子债务安排;奇美电多数债务的归还本金时程集中在2012及2013年.
会中讨论了奇美电债务的新还款时程.一名消息人士表示,初步提案包括允许将2012至2013年到期的款项延迟在2012至2015年的四年内摊还.
银行业者同时提议调高奇美电其余贷款的利率,以补偿相关风险,但消息人士称,这并未达成协议.
预料在农历新年过後将会继续进行协商.
任何提案要获得通过,必须取得三分之二的债权人同意.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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