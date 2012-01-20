〔路透基点〕银行团同意奇美电1月到期债务延後至第三季偿付--RLPC

路透香港1月20日电---汤森路透旗下基点报导,两名银行业消息人士称,银行团今日开会决定同意奇美电1月9日到期的56亿台币债务延後至第三季偿付.奇美电子以营收计为全球第三大液晶显示器(LCD)生产商.

台湾经济部上周向银行发送公文,游说银行业者调整奇美电子债务安排;奇美电多数债务的归还本金时程集中在2012及2013年.

会中讨论了奇美电债务的新还款时程.一名消息人士表示,初步提案包括允许将2012至2013年到期的款项延迟在2012至2015年的四年内摊还.

银行业者同时提议调高奇美电其余贷款的利率,以补偿相关风险,但消息人士称,这并未达成协议.

预料在农历新年过後将会继续进行协商.

任何提案要获得通过,必须取得三分之二的债权人同意.(完)