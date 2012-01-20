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债券 | 2012年 1月 20日 星期五 19:48 BJT

〔伦敦美债〕美债跌势暂停,欧债问题仍为主要影响因素

路透伦敦1月20日电---美国公债期货周五在欧洲市场持稳,近日的抛售暂时告歇,因欧元区高度紧绷的情况为避险和流动性较佳资产提供了坚稳的基本需求.

尽管有迹象显示美国经济呈现复苏,欧债问题仍持续牵动美债市场价格,美债避险性质的角色使其成为市场人气的重要指标.

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