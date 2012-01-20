〔伦敦美债〕美债跌势暂停,欧债问题仍为主要影响因素

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透伦敦1月20日电---美国公债期货周五在欧洲市场持稳,近日的抛售暂时告歇,因欧元区高度紧绷的情况为避险和流动性较佳资产提供了坚稳的基本需求.
尽管有迹象显示美国经济呈现复苏,欧债问题仍持续牵动美债市场价格,美债避险性质的角色使其成为市场人气的重要指标.
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)