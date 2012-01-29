《一周市场焦点》欧债危机发展左右投资者信心,关注意大利葡萄牙标债

路透伦敦1月27日电---漫长而迂回的欧盟改革进程周一将再踏出一步,届时该区领导人齐聚召开2012年首度峰会,而投资者亟盼其在应对欧债危机上展现团结一致.

达成协议对欧债市场至关重要;欧债市场第一季需度过庞大的再融资.尽管金融市场流动性增加,但外界仍担心全球资产市场的强劲开局可能会有危险.

然欧盟领导人在关键议题正迈向一致的希望升温,他们可能对援助负债累累国家的纾困基金规模,及所谓财政盟议的预算改革形式和执行达成一致.

"似乎正在建立共识."汇丰环球投资管理宏观及投资策略全球主管Philip Poole指出.

虽然Poole不奢望能在这场即将登场的领导人会议中做出协议,但对能在3月的下次峰会准备好一篮子措施却充满希望.

"财政盟议若能达成一致且能有效力,投资人应会开始觉得,如果我们能熬过当前的问题,那麽未来就有一套机制再度克服这些问题."他说.

短期内的主要风险在於希腊,及该国在满足启动欧盟和国际货币基金组织(IMF)纾困基金所需条件的进展;希腊需靠这些金援以支付3月的债券到期赎回,避免失序违约.

"我认为援助方案是控制系统风险的要件."德意志银行欧洲及英国利率策略主管Mohit Kumar称.

"希腊所发生的事对希腊债券持有者很重要,但对欧洲其他地方而言更重要的是,系统风险是否会蔓延开来."

否则欧洲央行2011年底挹注的庞大流动性,及2月底可望再有一波庞大挹注,加上长期低利率的前景和部分经济数据改善,都已使投资者获得鼓舞.

"其实系统中有大量资金.只是没有适得其所."Poole表示.

衡量发达国家和新兴市场股市表现的摩根士丹利资本国际公司(MSCI)ACWI指数.MIWD00000PUS1月可望上涨6%;而意大利10年期公债收益率(殖利率)周五报5.85%,远低於被视为支撑不下去的7%高水准.意大利10年期公债收益率是评断欧元区风险的非正式标准.

**葡萄牙令人忧心**

另一项威胁到投资者脆弱信心的是葡萄牙,标准普尔近来将该国信评打入垃圾级使其得从主要投资者指数中被剔除,引发葡萄牙债券卖压且收益率上升.

葡萄牙未来前景迅速看衰.一项查访50名经济分析师的路透调查显示,葡萄牙在未来某个时点将需第二套欧盟/IMF纾困的机率达70%.

葡萄牙已通过欧盟/IMF协议借入780亿欧元(1,026亿美元),且於去年5月开始获得该项金援,但在满足该笔贷款所要求的条件上处境艰难.

该国表示通过将银行退休基金一次性移转至国库,仅符合了贷款协议要求的首个预算赤字目标,即在2011年赤字相当於国内生产总值(GDP)的5.9%.

"欧盟/IMF可能将需达成另一项在2013年拨出约500亿美元的金援协议."德意志银行的Kumar表示.

不过葡萄牙今年尚未面临大批债券赎回潮.其未偿债务约达1,574亿美元.

该国6月有略逾130亿美元的债务到期,但料可通过当前金援方案解决.

下周葡萄牙标售约10亿欧元三个月期国库券,或将测试投资者信心;然此次标债料获其国内银行买盘.

葡萄牙10年期公债收益率PT10YT=RR目前高达15%左右;五年期公债收益率则超过20%.

但市场目前对葡萄牙债券的观感迥异於希腊债券.

一组葡萄牙债券投资组合当前平均市值约为面值的63%;而若发生触发信用违约互换(CDS)事件,CDS卖方约将付出14亿欧元.

而类似的希腊债券市值约为面值的28%;而若触发CDS,卖方约损失17亿欧元.

下周主权债市场值得关注的还包括,意大利将标售达80亿欧元新10年期债券,标债料顺利进行.(完)