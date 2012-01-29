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市场报道 | 2012年 1月 29日 星期日 13:43 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货1月24日持仓报告(表)

路透1月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(464,863口)

85,774 145,157 83,150 258,171 177,319 427,095 405,626 37,768 59,237

较1月17日变动(增加20,949口)

9,378 6,216 5,388 4,231 11,301 18,997 22,905 1,952 -1,956

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.5 31.2 17.9 55.5 38.1 91.9 87.3 8.1 12.7

各类交易商数量(总计为388家)

104 165 147 68 95 269 325(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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