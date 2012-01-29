〔CFTC报告〕CBOT小麦期货1月24日持仓报告(表)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透1月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(464,863口)
85,774 145,157 83,150 258,171 177,319 427,095 405,626 37,768 59,237
较1月17日变动(增加20,949口)
9,378 6,216 5,388 4,231 11,301 18,997 22,905 1,952 -1,956
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.5 31.2 17.9 55.5 38.1 91.9 87.3 8.1 12.7
各类交易商数量(总计为388家)
104 165 147 68 95 269 325(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。