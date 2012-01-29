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市场报道 | 2012年 1月 29日 星期日 13:42 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货1月24日持仓报告(表)

路透1月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,214,461口)

329,958 150,504 175,502 566,561 640,638 1072021 966,644 142,440 247,817

较1月17日变动(增加9,040口)

-3,837 15,637 8,285 6,442 -13,633 10,890 10,289 -1,850 -1,249

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.2 12.4 14.5 46.7 52.8 88.3 79.6 11.7 20.4

各类交易商数量(总计为699家)

176 158 198 204 295 484 568(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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