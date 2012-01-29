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市场报道 | 2012年 1月 29日 星期日 13:37 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货1月24日持仓报告(表)

路透1月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(478,304口)

121,112 68,870 76,905 238,408 257,085 436,425 402,860 41,879 75,444

较1月17日变动(增加279口)

8,278 -812 1,039 -7,982 -93 1,335 134 -1,056 145

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.3 14.4 16.1 49.8 53.7 91.2 84.2 8.8 15.8

各类交易商数量(总计为437家)

140 114 143 102 145 325 340 (完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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