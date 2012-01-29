〔CFTC报告〕ICE棉花期货1月24日持仓报告(表)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透1月27日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(165,008口)
49,588 25,371 18,937 81,504 107,744 150,029 152,052 14,979 12,956
较1月17日变动(增加9,846口)
2,376 -4,580 4,101 3,294 9,853 9,771 9,374 75 472
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
30.1 15.4 11.5 49.4 65.3 90.9 92.1 9.1 7.9
各类交易商数量(总计为231家)
77 71 75 47 63 172 170 (完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。