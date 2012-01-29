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市场报道 | 2012年 1月 29日 星期日 13:36 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货1月24日持仓报告(表)

路透1月27日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(165,008口)

49,588 25,371 18,937 81,504 107,744 150,029 152,052 14,979 12,956

较1月17日变动(增加9,846口)

2,376 -4,580 4,101 3,294 9,853 9,771 9,374 75 472

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 15.4 11.5 49.4 65.3 90.9 92.1 9.1 7.9

各类交易商数量(总计为231家)

77 71 75 47 63 172 170 (完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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