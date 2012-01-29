〔CFTC报告〕NYMEX原油期货1月24日持仓报告(表)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透1月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,341,810口)
322,355 144,510 382,935 549,636 754,903 1254926 1282348 86,884 59,462
较1月17日变动(减少39,231口)
-641 -7,260 -5,092 -27,974 -25,823 -33,707 -38,175 -5,524 -1,056
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.0 10.8 28.5 41.0 56.3 93.5 95.6 6.5 4.4
各类交易商数量(总计为304家)
115 74 136 88 92 273 246(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。