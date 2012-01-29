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市场报道 | 2012年 1月 29日 星期日 13:35 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货1月24日持仓报告(表)

路透1月27日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,341,810口)

322,355 144,510 382,935 549,636 754,903 1254926 1282348 86,884 59,462

较1月17日变动(减少39,231口)

-641 -7,260 -5,092 -27,974 -25,823 -33,707 -38,175 -5,524 -1,056

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.0 10.8 28.5 41.0 56.3 93.5 95.6 6.5 4.4

各类交易商数量(总计为304家)

115 74 136 88 92 273 246(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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