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市场报道 | 2012年 1月 29日 星期日 13:34 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金1月24日持仓报告(表)

路透1月27日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年1月24日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(427,032口)

173,479 31,256 29,518 164,048 343,816 367,045 404,590 59,987 22,442

较1月17日变动(减少5,806口)

6,106 -88 -4,543 -8,643 -1,851 -7,080 -6,482 1,274 676

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.6 7.3 6.9 38.4 80.5 86.0 94.7 14.0 5.3

各类交易商数量(总计为304家)

171 59 82 52 46 263 157(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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