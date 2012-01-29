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市场报道 | 2012年 1月 29日 星期日 13:31 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜1月24日持仓报告(表)

路透1月27日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年1月24日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(142,751口)

36,031 31,508 22,434 70,960 70,786 129,425 124,728 13,326 18,023

较1月17日变动(增加10,294口)

1,984 -228 4,862 3,176 5,134 10,022 9,768 272 526

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.2 22.1 15.7 49.7 49.6 90.7 87.4 9.3 12.6

各类交易商数量(总计为187家)

50 70 50 47 46 134 138(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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