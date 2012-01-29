〔东京汇市〕欧元和风险货币受美国进一步量化宽松的前景支撑

2145GMT---欧元周一在亚洲盘初守住六个月高点水准,受一波空头回补支撑,因市场认为在美国公布令人失望的国内生产总值(GDP)数据後,美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出进一步量化宽松的可能性升高.

欧元兑美元EUR=报1.3226,略低於周五触及的1.3228,且在1.3245面临强劲阻力,後者为10月27日至1月13日跌势的38.2%回档位.若突破该水准,将会上探100日移动均线约1.3370.