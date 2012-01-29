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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 06:36 BJT

全球外汇市场1月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 德国1月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)初值

1300 - 欧盟峰会

-- - 美国达拉斯联邦储备银行12月PCE物价指数

1330 - 美国12月个人所得/个人支出

1330 - 美国芝加哥联邦储备银行12月中西部制造业指数

1530 - 美国达拉斯联储1月制造业指数

2145 - 新西兰12月建筑许可

2315 - 日本1月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本12月失业率

2350 - 日本12月工业生产

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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