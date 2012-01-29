澳新经济指标预测--1月30日-2月6日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透1月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周-----------------------------------
1月30日(一)
2145 新西兰建筑许可 12月 -- -6.4%
1月31日(二)
0030 澳洲企业状况指数 12月 -- 正1
企业信心指数 -- 正2
澳洲民间信贷 12月终值 +0.3% +0.3%
房屋信贷 -- +0.5%
2月1日(三)
0030 澳洲房价指数 第四季终值 -0.8% -1.2%
2月2日(四)
0030 澳洲建筑许可 12月终值 +2.8% +8.4%
民间建筑许可 -- +4.8%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差15.50 顺差13.80
进口(较前月) -- 持平
出口(较前月) -- 持平
2月3日(五)
暂无主要经济指标公布.
2月5-6日
2330 澳洲TD-MI基础通胀指标 1月 +0.5%
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月6日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%
报纸招聘广告 -- +3.5%
澳洲零售销售(较前月) 12月终值 持平
澳洲零售销售(较前季) 第四季终值 +0.6% (完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。