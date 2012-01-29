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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--1月30日-2月6日****

路透1月30日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月30日当周-----------------------------------

1月30日(一)

2145 新西兰建筑许可 12月 -- -6.4%

1月31日(二)

0030 澳洲企业状况指数 12月 -- 正1

企业信心指数 -- 正2

澳洲民间信贷 12月终值 +0.3% +0.3%

房屋信贷 -- +0.5%

2月1日(三)

0030 澳洲房价指数 第四季终值 -0.8% -1.2%

2月2日(四)

0030 澳洲建筑许可 12月终值 +2.8% +8.4%

民间建筑许可 -- +4.8%

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差15.50 顺差13.80

进口(较前月) -- 持平

出口(较前月) -- 持平

2月3日(五)

暂无主要经济指标公布.

2月5-6日

2330 澳洲TD-MI基础通胀指标 1月 +0.5%

--------------------------------2月6日当周-----------------------------------

2月6日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 1月 -- -1.1%

报纸招聘广告 -- +3.5%

澳洲零售销售(较前月) 12月终值 持平

澳洲零售销售(较前季) 第四季终值 +0.6% (完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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