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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 07:02 BJT

〔标题新闻〕伊朗称不久後将停止出口石油至"部分"国家,对IAEA核专家访伊看法乐观

注:IAEA为国际原子能总署

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8CT04B]

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