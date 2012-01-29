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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 07:16 BJT

〔标题新闻〕卡达尔主权基金QIA将买下瑞士信贷伦敦总部,可能在数周内签署合约--消息人士

备注:QIA为Qatar Investment Authority的缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8CT0B0]

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