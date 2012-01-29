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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 07:03 BJT

〔标题新闻〕伊朗称若遭欧盟禁运,国际油价恐达每桶120-150美元--IRNA引述伊朗副石油部长

注:IRNA为伊朗伊斯兰共和国通讯社

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8CT06B]

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