美国与加拿大经济指标预测--1月30日-2月6日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月30日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月30日当周------------------------------
1月30日(一)
1330 美国个人所得 12月 +0.4% +0.1%
个人支出 +0.1% +0.1%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 85.8
1月31日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月28日当周 -- -1.4%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.2% 持平
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +4.2%
1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.3%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月28日当周 -- +2.5%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 11月 -3.3% -3.4%
经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.9% -1.2%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 63.0 62.2
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 1月 68.0 64.5
2月1日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月27日当周 -- 775.6
再融资指数 -- 4,265.3
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加18.5 增加32.5
1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)
1月 -- 54.02
1500 美国建筑支出 12月 +0.7% +1.2%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 54.5 53.9
物价分项指数 49.0 47.5
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 1月 1,350 1,350
2月2日(四)
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 1月 -- 41,785
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 37.0 37.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.75
续请失业金人数(万人) 1月21日当周 356 355.4
1330 美国非农生产率环比年率 第四季初值 +0.9% +2.3%
单位劳工成本 +0.9% -2.5%
2月3日(五)
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 增加2.31 增加1.75
失业率 7.5% 7.5%
全职就业人数(万人) -- 减少2.55
兼职就业人数(万人) -- 增加4.31
就业参与率 -- 66.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加15.0 增加20
民间就业岗位(万个) 增加17.5 增加21.2
制造业就业岗位(万个) 增加1.3 增加2.3
失业率 8.5% 8.5%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周工时 34.4 34.4
1500 美国工厂订单 12月 +1.5% +1.8%
耐久财(耐用品)订单 12月修正值 -- +3.0%
扣除运输的耐久财订单 -- +2.1%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.9%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 53.0 52.6
企业活动指数 56.0 56.2
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月27日当周 -- 122.8
-----------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月6日(一)
1500 美国就业趋势指数 1月 -- 104.3
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 53.6
(经季节调整) -- 63.5 (完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选