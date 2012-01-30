《欧洲金融焦点》达沃斯与会者预期欧元将存活,但仍有预期五年内瓦解

* 欧元存活的机率是达沃斯谈论话题

* 为数不少的少数人预期欧元五年内瓦解

* 非欧洲人士较欧洲人士悲观

记者 Lisa Jucca/Paul Taylor/Paritosh Bansal 编译 王冠中/李爽/梁睿雪

路透瑞士达沃斯1月29日电---在达沃斯为前瑞士央行总裁希尔德布兰德举行的欢送晚宴上,包括前任和现任各国央行官员在内的众多与会宾客都拿到了白纸.

根据两名出席者表示,在开始用餐前,他们被要求写下自己对欧元在未来五年瓦解可能性的看法,另外也被要求写下他们认为金融市场对这可能性的看法.

在晚宴结束後所公布的结果,可能让欧洲人士更难以下咽.

一名出席者称,来自瑞士、欧元区、北美和拉丁美洲的与会宾客平均预期欧元在五年内瓦解的机率有21%.而他们认为市场预期欧元瓦解的机率有35%.

由於属於私下场合,因此无法向与会人士证实上述数据.部分人士甚至完全不愿透露讨论的内容.

这项针对现任及近期卸任官员所做的非正式调查反映出,在今年的达沃斯论坛上,这些全球举足轻重的人士虽对短期景况松了一口气,但对中长期仍存在疑虑.

相较於圣诞节前对於欧元即将瓦解的担忧,在欧洲央行向银行业挹注大量长期廉价资金後,现在少有人预期欧元会在今年突然崩解.