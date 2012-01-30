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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:23 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,但韩国外换银行受收购案过关消息提振劲扬

路透首尔1月30日电---韩国股市周一盘初下跌,在经历四周涨势後,投资人稍事歇息,先行关注希腊债务协商结果,以及进一步的经济迹象.

银行股领跌,新韩金融集团(055550.KS)跌1.67%,友利金融集团053000.KS跌1.82%.

韩国外换银行004940.KS逆势上涨,劲扬2.45%,监管当局周五收盘後核准了韩亚金融集团(086790.KS)以34.8亿美元收购韩国外换银行.

0005GMT,综合股价指数.KS11下跌0.54%.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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