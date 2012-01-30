《台湾报摘》--经济日报1月30日

* 头版头条:

--台湾财经内阁大致底定.财政部长李述德已完成阶段性任务,拟转任行政院政务委员,遗缺将由现任经建会主委刘忆如转任;前行政院政务委员尹启铭内定出任经建会主委;经济部长施颜祥确定留任,新的财经内阁团队将全力因应欧债危机.

* 其他:

--台泥(1101.TW)集团董事长辜成允表示,中国大陆去年面临欧债危机、动车事故及地方政府官员换届等问题,基础建设推动进度趋缓,今年大陆经济成长率要保八,公共工程下半年将积极迈大步,水泥、钢铁及塑化等建材市场需求重新释放,水泥业仍有10到15年的好光景.

--欧盟日前宣布禁止进口伊朗石油,适逢全球用油旺季,使得近期油价持续上冲,台塑化(6505.TW)董事长陈宝郎透露,本季营运可望较上季走强;专业投资人认为,下游石化产品价格也将因油价上升连带看涨,台化(1326.TW)、中石化(1314.TW)本季营运可望现曙光.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.