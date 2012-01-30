《台湾报摘》--经济日报1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台湾财经内阁大致底定.财政部长李述德已完成阶段性任务,拟转任行政院政务委员,遗缺将由现任经建会主委刘忆如转任;前行政院政务委员尹启铭内定出任经建会主委;经济部长施颜祥确定留任,新的财经内阁团队将全力因应欧债危机.
* 其他:
--台泥(1101.TW)集团董事长辜成允表示,中国大陆去年面临欧债危机、动车事故及地方政府官员换届等问题,基础建设推动进度趋缓,今年大陆经济成长率要保八,公共工程下半年将积极迈大步,水泥、钢铁及塑化等建材市场需求重新释放,水泥业仍有10到15年的好光景.
--欧盟日前宣布禁止进口伊朗石油,适逢全球用油旺季,使得近期油价持续上冲,台塑化(6505.TW)董事长陈宝郎透露,本季营运可望较上季走强;专业投资人认为,下游石化产品价格也将因油价上升连带看涨,台化(1326.TW)、中石化(1314.TW)本季营运可望现曙光.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。