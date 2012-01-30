〔全球股市〕低利率时代或利多黄金,高收益个股亦获青睐--Barron's

路透纽约1月29日电---财经周刊Barron's周日报导称,由於利率可能还有两年会继续维持在近零水准,部分投资人看多黄金及高收益个股;在此同时,在市场仍相对便宜下,部分稳健企业个股则不再受到青睐.

在涵盖Barron's的2012年投资者圆桌会议内容的第三部分,T. Rowe Price (TROW.O)董事长暨投资首席罗杰斯(Brian Rogers)表示,他寻求表现佳、但被忽视的个股,包括摩根大通(JPM.N)、Emerson Electric (EMR.N)、Ingersoll-Rand (IR.N)、微软(MSFT.O)、Juniper Networks (JNPR.N)和Thermo Fisher Scientific (TMO.N).

高盛Global Markets Institute的负责人高菡(Abby Joseph Cohen)称,投资人应寻找派息及大量回购股票的企业,後者提高有效收益至7%或8%.她还预估今年美国经济应该不错,但并非极佳;同时全球成长将因欧洲节支及中国经济放缓而下降.

其首选包括艾克森美孚(XOM.N)、波音(BA.N)、巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)、美国运通(AXP.N)和Edwards Lifesciences(EW.N).

Delphi Management创办人Scott Black预估美国今年经济成长,而不会衰退.

他挑出四档他认为可维持获利和营收成长、但目前市盈率(本益比)仍低的个股--Apache (APA.N)、CBS Corp (CBS.N)、联邦快递(FedEx)(FDX.N)、Deere & Co (DE.N)--及两档高收益房地产投资信托(REIT),包括 BioMed Realty Trust (BMR.N)和Digital Realty Trust (DLR.N).

通讯刊物High Tech Strategist编辑Fred Hickey则宣称已12年的科技股熊市今年可能触底,并说他仍超配黄金相关投资.

除了微软外,他建议投资人考虑透过iShares Gold Trust (IAU.P)持有实体金,及Market Vectors Gold Miners ETF (GDX.P)的一篮子金银矿商.

他称BMC Software BMC.O是收购目标,而晶片制造商Marvell Technology Group (MRVL.O)今年稍晚料会反弹.(完)