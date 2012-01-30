《台湾报摘》--工商时报1月30日

* 头版头条:

--党政人士透露,现任财长李述德另有适当安排,其遗缺爆出黑马,由现任经建会主委刘忆如出任;前政务委员尹启铭因财经专业备受肯定,内定出掌财经小内阁的经建会主委;至於经长施颜祥则留任.

* 其他:

--日本电子大厂今年扩大对台委外释单,Panasonic(6752.T)今年也首度对台采购液晶电视面板,奇美电(3481.TW)由於拥有IPS广视角技术而雀屏中选,成为第一家同时提供IPS和VA两种电视面板的厂商.

--据了解,农历春节後,台湾政府将加速检讨第三波陆资来台投资脚步,包括观光旅馆、旅行社、捷运、轻轨等近百项制造业、服务业及公共建设项目检讨开放,相关办法最快3月出炉.

--全球汽车销量最大的通用(GM)(GM.N)汽车集团,年前传出再度退出台湾汽车市场消息,结束与裕隆(2201.TW)集团的七年合作关系.在此同时,受瑞典绅宝(Saab)汽车破产问题困扰的台湾代理商商富公司,传出有意接手通用旗下欧宝(Opel)汽车代理权,以延续业务命脉.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴

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