《台湾报摘》--工商时报1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--党政人士透露,现任财长李述德另有适当安排,其遗缺爆出黑马,由现任经建会主委刘忆如出任;前政务委员尹启铭因财经专业备受肯定,内定出掌财经小内阁的经建会主委;至於经长施颜祥则留任.
* 其他:
--日本电子大厂今年扩大对台委外释单,Panasonic(6752.T)今年也首度对台采购液晶电视面板,奇美电(3481.TW)由於拥有IPS广视角技术而雀屏中选,成为第一家同时提供IPS和VA两种电视面板的厂商.
--据了解,农历春节後,台湾政府将加速检讨第三波陆资来台投资脚步,包括观光旅馆、旅行社、捷运、轻轨等近百项制造业、服务业及公共建设项目检讨开放,相关办法最快3月出炉.
--全球汽车销量最大的通用(GM)(GM.N)汽车集团,年前传出再度退出台湾汽车市场消息,结束与裕隆(2201.TW)集团的七年合作关系.在此同时,受瑞典绅宝(Saab)汽车破产问题困扰的台湾代理商商富公司,传出有意接手通用旗下欧宝(Opel)汽车代理权,以延续业务命脉.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。