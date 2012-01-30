《全球重要经济事件一览表》--1月30日-2月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月30日(一)
布鲁塞尔---欧盟峰会(1300).
布鲁塞尔--法国总统萨科齐、意大利总理蒙堤、德国总理梅克尔在欧洲理事会会议之前会面.
法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret在Maleki Group主办的活动"2012年话题"中发表演讲.(1730)
以色列海尔兹利亚--第12届海尔兹利亚会议(至2月2日).
1月31日(二)
华盛顿--美国国会预算办公室发布"预算和经济展望"报告(1500).
奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在法国大使馆发表演讲(1200).
华盛顿--美国参议院财务委员会就临时税规定举行听证(1500).
2月1日(三)
宾州GLADWYNE--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望发表演讲(1330).
北京--德国总理梅克尔访问中国(至2月4日).
以色列海尔兹利亚--国际货币基金组织副总裁朱民发表演讲(0700).
孟买--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参加印度央行主办的第二届国际研究会议(至2月2日).
法兰克福--欧洲央行公布第一季银行放贷调查(0900).
德国杜赛道夫--欧洲央行管委会成员魏德曼在德国央行杜赛道夫分支发表演说(1620)
伦敦--葡萄牙财长Vítor Gaspar在伦敦证交所发表演说(1830).
伦敦--英国央行副总裁塔克在欧洲金融市场协会(AFME)发表演说.(1900)
2月2日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)协调人会议(至2月3日).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词.(1500)
布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧洲议会迷你会程中发表演说.
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说.(1400)
德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话(2月3日0015).
2月3日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).
2月4日(六)
香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).
2月6日(一)
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。