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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:46 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月30日-2月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月30日(一)

布鲁塞尔---欧盟峰会(1300).

布鲁塞尔--法国总统萨科齐、意大利总理蒙堤、德国总理梅克尔在欧洲理事会会议之前会面.

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret在Maleki Group主办的活动"2012年话题"中发表演讲.(1730)

以色列海尔兹利亚--第12届海尔兹利亚会议(至2月2日).

1月31日(二)

华盛顿--美国国会预算办公室发布"预算和经济展望"报告(1500).

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad在法国大使馆发表演讲(1200).

华盛顿--美国参议院财务委员会就临时税规定举行听证(1500).

2月1日(三)

宾州GLADWYNE--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望发表演讲(1330).

北京--德国总理梅克尔访问中国(至2月4日).

以色列海尔兹利亚--国际货币基金组织副总裁朱民发表演讲(0700).

孟买--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参加印度央行主办的第二届国际研究会议(至2月2日).

法兰克福--欧洲央行公布第一季银行放贷调查(0900).

德国杜赛道夫--欧洲央行管委会成员魏德曼在德国央行杜赛道夫分支发表演说(1620)

伦敦--葡萄牙财长Vítor Gaspar在伦敦证交所发表演说(1830).

伦敦--英国央行副总裁塔克在欧洲金融市场协会(AFME)发表演说.(1900)

2月2日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)协调人会议(至2月3日).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词.(1500)

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧洲议会迷你会程中发表演说.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说.(1400)

德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话(2月3日0015).

2月3日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).

2月4日(六)

香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).

2月6日(一)

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).

维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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