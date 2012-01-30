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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 09:16 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元早盘走升,一度触及三个月来盘中高位

路透台北1月30日电---台币兑美元TWD=TP周一於龙年首个交易日走高,并一度触及三个月来盘中高位,因反应春节假期国际美元弱势及台股大涨.

本地时间上午9:09时,台币兑美元大涨2.3角至29.760元;同时间,台股.TWII大涨2.26%至7,397.10.前次台币盘中高点出现在2011年10月31日,报29.730元.

东京汇市中,欧元兑美元周一盘旋於六周高位,但在亚洲市场遭遇清淡市况,因投资者等候证实希腊确已达成换债协议.该协议将可帮助希腊避免无序违约.[FRX/CN]

台湾汇市因春节假期於1月21日至1月29日休市,今日恢复交易.

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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