〔台湾汇市〕台币兑美元早盘走升,一度触及三个月来盘中高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北1月30日电---台币兑美元TWD=TP周一於龙年首个交易日走高,并一度触及三个月来盘中高位,因反应春节假期国际美元弱势及台股大涨.
本地时间上午9:09时,台币兑美元大涨2.3角至29.760元;同时间,台股.TWII大涨2.26%至7,397.10.前次台币盘中高点出现在2011年10月31日,报29.730元.
东京汇市中,欧元兑美元周一盘旋於六周高位,但在亚洲市场遭遇清淡市况,因投资者等候证实希腊确已达成换债协议.该协议将可帮助希腊避免无序违约.[FRX/CN]
台湾汇市因春节假期於1月21日至1月29日休市,今日恢复交易.
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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