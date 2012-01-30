〔台湾政经〕现任经建会主委刘忆如将接任新财长,尹启铭则接掌经建会--报载

路透台北1月30日电---继行政院长人选於农历年长假期间底定後,台湾内阁再传出新消息,本地主要媒体周一报导指出,财政部长将由现任经建会主委刘忆如接任,现任行政院政务委员尹启铭则接掌经建会,经济部长施颜祥则是留任,

代表国民党的台湾总统马英九与现任行政院长吴敦义在1月14日当选正副总统後,媒体近日已陆续报导,现任行政院副院长陈冲料将接任行政院长,副院长由现任内政部长江宜桦接任;而公共工程委员会主委李鸿源则将接掌内政部.

按往例旧内阁将在新一届立法委员就任(2月1日)前总辞,而预计新的内阁团队将在明日(31日)内阁总辞时正式由总统任命.

工商时报周一报导指出,新阁揆陈冲也将在明日一并对外公布其余行政院政务委员、劳委会、农委会、交通部等内阁人事布局,新内阁於2月初上任.

报导称,陈江配的财经内阁大致底定,除了陈冲亲自领军外,素有财经小内阁之称的经建会,由曾任经济部长的尹启铭掌舵,显示府院有意强化财经小内阁政策规划功能,积极检视擘划黄金十年内涵.而财长因人选难觅,最後爆出大黑马,由经建会主委刘忆如出任.(完)

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