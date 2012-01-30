〔路透调查〕日本公债多空动向指标转向偏多,因美联储显示温和立场

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京1月30日电---周一公布的路透每周调查显示,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)显示温和政策立场之後,日本公债市场人气指标於两个月内首度转正.
日本公债多空动向指标(bull-bear diffusion index)升至正7,上次调查结果为负29.
这是该指标从12月初以来首度转正,当时为正26.
美联储上周表示将维持低利政策至2014年,引发市场臆测美联储的立场将迫使日本央行也得维持宽松政策.
"虽然股市走强令投资人不愿买进债券,但市场已有共识认为经济将缓慢成长,以及全球各地采取货币宽松政策.投资人必须适应无风险资产的低收益,"一位资产管理公司的基金经理人说.
这次在线调查访问了主要机构的90名市场人士,有46名或51.1%给出回覆.调查时间为周五至周一2300GMT.
美联储政策会议之後,10年期日债收益率在上周尾段下跌4.0基点至0.965%,逼近本月稍早时触及的14个月低位0.935%.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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