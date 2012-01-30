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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 09:23 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货受需求支撑上扬,玉米和大豆期货走疲

路透悉尼1月30日电---美国小麦期货周一在亚洲盘初上涨,受到需求迹象以及俄罗斯是否抑制出口的不确定性支撑.美国大豆和玉米期货则小幅下滑,受全球经济的不确定性影响.

0042GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货WH2上涨0.46%至每蒲式耳6.50-1/4美元,上周创下了逾一个月来最大单周涨幅.

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