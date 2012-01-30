〔半导体产业〕台湾南亚科称未知悉美光与尔必达合作传闻,亦无参与计划

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北1月30日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)大厂--南亚科(2408.TW)董事长吴嘉昭周一表示,对於外传其合作夥伴美国美光(MU.O)将与日本尔必达6665.T达成注资协议,该公司目前并无相关讯息,亦无参与计划.
日本经济新闻上周报导称,尔必达计划最早於2月初同美国美光(MU.O)达成美光向其注资的协议,因其面临的记忆体晶片市场形势不佳且公司有债务即将到期.而在该项股权合作中,尔必达最终将寻求台湾南亚科技母公司台塑集团的加入.[ID:nCN1353948]
对於是否乐见该合作案,吴嘉昭在电话中向路透表示,"现在无法评论这件事,要看什麽情况,才能有什麽样的应对."
南亚科今日在新春首日即以涨停开出,本地时间9:30,持续高挂涨停价2.26台币,涨幅6.6%.(完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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