〔半导体产业〕台湾南亚科称未知悉美光与尔必达合作传闻,亦无参与计划

路透台北1月30日电---台湾动态随机存取记忆体(DRAM)大厂--南亚科(2408.TW)董事长吴嘉昭周一表示,对於外传其合作夥伴美国美光(MU.O)将与日本尔必达6665.T达成注资协议,该公司目前并无相关讯息,亦无参与计划.

日本经济新闻上周报导称,尔必达计划最早於2月初同美国美光(MU.O)达成美光向其注资的协议,因其面临的记忆体晶片市场形势不佳且公司有债务即将到期.而在该项股权合作中,尔必达最终将寻求台湾南亚科技母公司台塑集团的加入.[ID:nCN1353948]

对於是否乐见该合作案,吴嘉昭在电话中向路透表示,"现在无法评论这件事,要看什麽情况,才能有什麽样的应对."

南亚科今日在新春首日即以涨停开出,本地时间9:30,持续高挂涨停价2.26台币,涨幅6.6%.(完)