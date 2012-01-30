《外汇动态》风险资产下跌,投资人聚焦希腊

0119GMT---澳元兑美元AUD=D4下跌0.5%至1.0608,美国股市指数期货SPc1则跌0.4%.

交易商称,周末有消息显示,希腊财长对於希腊应将预算政策控制权交付给欧洲机构、作为取得第二轮援救方案讨论一部分的建议感到震怒,该消息拖累了风险资产.

希腊财政部长韦尼泽洛斯周日表示,希腊绝对有能力实践承诺.

"要是有人让一个国家面临'经济协助和国家尊严'的两难时,就是忘了一些重要的历史教训,"他在声明中称.

欧元亦回落,兑美元EUR=下跌0.2%至1.3193,低於周五触及的约六周高点1.3235.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]