《全球主要国家债券发行预告》--1月30日-2月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月30日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
1/30 0900 意大利 30-40亿欧元 票息为4.75%、2017年5月1日到期BTP债券
1/30 0900 意大利 15-20亿欧元 票息为5.0%、2022年5月1日到期BTP债券
1/30 0900 意大利 10-20亿欧元 票息为3.75%、2016年4月15日到期,以及票息为3.75%、2021年3月1日到期的BTP债券
1/30 1350 法国 BTP国库券
1/30 1630 美国 13周期国库券
1/30 1630 美国 26周期国库券
1/31 0130 日本 两年期公债
1/31 1630 美国 四周期国库券
1/31 加拿大 至少68亿加元 98天期国库券,2012年5月10日到期
1/31 加拿大 至少26亿加元 168天期国库券,2012年7月19日到期
1/31 加拿大 至少26亿加元 350天期国库券,2013年1月17日到期
2/1 0120 日本 三个月期国库券
2/1 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年5月18日到期三个月期国库券,和2012年7月20日到期六个月期国库券
2/1 加拿大 10年期公债
2/1 英国 25亿英镑 2025年到期票息为5.00%的公债
2/1 0700 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期、票息为2.0%的10年期公债
2/2 0130 日本 10年期政府公债
2/2 新西兰 标售政府公债
2/2 英国 12.5亿英镑 2029年到期、票息为0.125%的通膨保值公债
2/2 0950 法国 65-80亿欧元 (2018年10月25日到期、票息为4.25%的七年期OAT公债;
2020年10月25日到期、票息为2.50%的八年期OAT公债;
2022年4月25日到期、票息为3.0%的10年期OAT公债)
2/2 西班牙 2015年7月30日到期、票息为4.0%的公债
2/2 西班牙 2016年10月31日到期、票息为4.25%的公债
2/2 西班牙 2017年1月31日到期、票息为3.8%的债券
2/3 英国 标售国库券
2/6 1630 美国 13周期国库券
2/6 1630 美国 26周期国库券
2/6 1350 法国 BTF国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽;审校 龚芳
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美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。