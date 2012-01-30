《热点透视》欧洲央行的配合或可让希腊债务磋商僵局暂时有解

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen/Neil Unmack 编译 张若琪

路透伦敦1月27日电---欧洲央行(ECB)或可帮忙解决希腊债务僵局.欧央行正承受促其加入民间债权人、承担希腊债券损失的压力.但其实只要该央行同意不赚取获利,那麽希腊的债务负担就会降低,从而有助为下一套纾困扫清道路.

欧洲央行并未揭露其所持希腊债券部位,但合理推测估计,欧洲央行约斥资360亿欧元以可能为面值75%的折价买进那些债券.民间债权人正在磋商,或达成以大约面值35%进行债券交换的协议;而国际货币基金组织(IMF)正力促欧元区政府和欧洲央行,帮助希腊在2020年前将债务相对於国内生产总值(GDP)之比降至120%--被视为能维持下去的水准.

目前为止欧洲央行还拒绝减记其所持希腊债券部位.其强硬的立场已激怒涉入希腊债券磋商的民间银行.而欧洲央行等级高於民间债权人的暗示损及对其他欧元区债券的需求.

但这或可达成妥协.欧洲央行可以其购入价格将希腊债券换为新债.譬如让欧洲央行接受原持部位面值75%的新30年债券,收取4%的年息.那不会造成欧洲央行的损失,但根据Breakingviews的计算,可让希腊的债务负担减掉150亿欧元--约合到该国GDP的7%.

这样的让步或被视为违反欧洲央行货币融资的规定,但并非克服不了的障碍.此外坚持要希腊以债券面值偿付将有损金融稳定,而欧洲央行有维护金融稳定的义务.

如果欧洲央行能够合作,欧元区和IMF就可主张希腊的债务维持得下去,使第二套纾困案名正言顺.债务-GDP比触及120%这个数字的可能性或还不足以避免希腊未来终将脱出正轨.但将为欧元区和欧洲央行争取更多时间,为应对其後续影响做好准备.(完)