修正:〔金属期市〕期铜小跌,关注希腊债务协议结果

(更正:内文第三段应为"春节假期",非"春季假期")

路透吉隆坡1月30日电---铜价周一在亚洲市场自四个月高点回落,在希腊债务交换协议细节出炉前,投资人保持审慎.该协议被视为避免希腊债务无序违约的关键.

0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌至每吨8,508.50美元,周五曾触及9月16日以来高点8,679.50美元.铜价料将创下10月以来最大单月涨幅,上涨幅度达12%.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨1.1%,报每吨61,380元人民币(9,700美元).周一上海期货交易所在一周春节假期之後恢复交易.

位於美国亚利桑那州的矿业企业--Freeport-McMoRan Copper & Gold's (FCX.N)上周五宣布,将任命一名新的执行长管理印尼业务.上个月该公司与工人达成协议,结束使其遭受重创的长达三个月的罢工.(完)

--编译 王冠中/李春喜;审校 程琳/戴素萍

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