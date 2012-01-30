修正:〔金属期市〕期铜小跌,关注希腊债务协议结果

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:内文第三段应为"春节假期",非"春季假期")
路透吉隆坡1月30日电---铜价周一在亚洲市场自四个月高点回落,在希腊债务交换协议细节出炉前,投资人保持审慎.该协议被视为避免希腊债务无序违约的关键.
0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌至每吨8,508.50美元,周五曾触及9月16日以来高点8,679.50美元.铜价料将创下10月以来最大单月涨幅,上涨幅度达12%.
上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨1.1%,报每吨61,380元人民币(9,700美元).周一上海期货交易所在一周春节假期之後恢复交易.
位於美国亚利桑那州的矿业企业--Freeport-McMoRan Copper & Gold's (FCX.N)上周五宣布,将任命一名新的执行长管理印尼业务.上个月该公司与工人达成协议,结束使其遭受重创的长达三个月的罢工.(完)
--编译 王冠中/李春喜;审校 程琳/戴素萍
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。