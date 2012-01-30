《外汇动态》美元/韩元因空头回补而上涨,关注韩国外换银行股权交易

0150GMT---美元兑韩元KRW=KFTC因空头回补小幅上涨,投资人关注与韩亚金融集团收购韩国外换银行股权可能的相关需求.韩亚以3.9兆(万亿)韩元(34.7亿美元)向美国私募股权投资公司Lone Star收购韩国外换银行股权.

交易员亦慎防韩国外汇当局可能干预保卫1,120水准.美元兑韩元目前上涨0.2%,报1,125韩元.

但交易员称,与收购案相关的美元实际买盘可能远低於交易的总额,因为Lone Star仍须向韩亚偿还贷款,并向政府支付税款,两款项均以韩元支付.

此外,交易员称,Lone Star不大可能透过市场来满足其所有美元需求.(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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