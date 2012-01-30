《新兴市场重要经济事件预告》--1月30日-2月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明,均为GMT时间)
1月30日(一)
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)成员国非正式会议(1300).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布(2012年首季)通胀报告.
阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(至1月31日).
以色列荷兹利亚--第12届荷兹利亚年会(至2月2日).
波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.
1月31日(二)
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(1000).
安卡拉--土耳其央行公布1月24日货币政策委员会会议纪录,以及通胀季报.
2月1日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)尼泊尔会议(至2月3日).
北京--德国总理梅克尔出访中国(至2月4日).
香港--香港财政司司长曾俊华公布2012/2013年度预算.
印度孟买--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席印度央行举办的第二届国际研究会议(至2月2日)
内罗毕--肯尼亚央行召开货币政策委员会会议.
塔林--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)访问爱沙尼亚(至2月2日).
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明(0830).
以色列荷兹利亚--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民以"关键的经济:欧美在全球市场的处境"为题发表讲话(0700).以色列央行总裁费舍尔就"以色列和全球经济:乌云笼罩"发表谈话(0930).
2月2日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)会议(至2月3日).
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策和审批通胀报告召开委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会召开利率会议.料将於1200 GMT公布声明,1330 GMT召开新闻发布会.
2月3日(五)
曼谷--泰国央行公布通胀季报.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
2月4日(六)
香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参与国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).
2月6日(一)
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).
维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。