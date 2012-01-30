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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 10:42 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月30日-2月6日

(除特别说明,均为GMT时间)

1月30日(一)

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)成员国非正式会议(1300).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布(2012年首季)通胀报告.

阿布贾--尼日利亚央行召开货币政策会议(至1月31日).

以色列荷兹利亚--第12届荷兹利亚年会(至2月2日).

波哥大--哥伦比亚央行召开利率会议.

1月31日(二)

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(1000).

安卡拉--土耳其央行公布1月24日货币政策委员会会议纪录,以及通胀季报.

2月1日(三)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)尼泊尔会议(至2月3日).

北京--德国总理梅克尔出访中国(至2月4日).

香港--香港财政司司长曾俊华公布2012/2013年度预算.

印度孟买--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席印度央行举办的第二届国际研究会议(至2月2日)

内罗毕--肯尼亚央行召开货币政策委员会会议.

塔林--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)访问爱沙尼亚(至2月2日).

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明(0830).

以色列荷兹利亚--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民以"关键的经济:欧美在全球市场的处境"为题发表讲话(0700).以色列央行总裁费舍尔就"以色列和全球经济:乌云笼罩"发表谈话(0930).

2月2日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)会议(至2月3日).

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策和审批通胀报告召开委员会会议.

布拉格--捷克央行管理委员会召开利率会议.料将於1200 GMT公布声明,1330 GMT召开新闻发布会.

2月3日(五)

曼谷--泰国央行公布通胀季报.

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

2月4日(六)

香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参与国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).

2月6日(一)

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).

维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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