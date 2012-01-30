〔台湾债市〕RP利率持於区间,农历年後通货回笼令场上资金充裕

路透台北1月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持於区间.由於农历年後通货陆续回笼,市场资金相当充裕;惟时值月底例行赎回高峰,交易商调度较为保守.虽见高档利率向下修正,主要成交区间却未有太大变动.

资金调度人士指出,盘初即见投信等业者进场丢钱,加上年後银行体系资金宽松,使得场上找券需求增加,交易商议价空间加大;但正值月底资金需求高峰,银行也因旬底调整积数而操作保守,RP利率下档空间有限,整体而言,利率仍维持在区间波动.