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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 11:43 BJT

〔台湾债市〕RP利率持於区间,农历年後通货回笼令场上资金充裕

路透台北1月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持於区间.由於农历年後通货陆续回笼,市场资金相当充裕;惟时值月底例行赎回高峰,交易商调度较为保守.虽见高档利率向下修正,主要成交区间却未有太大变动.

资金调度人士指出,盘初即见投信等业者进场丢钱,加上年後银行体系资金宽松,使得场上找券需求增加,交易商议价空间加大;但正值月底资金需求高峰,银行也因旬底调整积数而操作保守,RP利率下档空间有限,整体而言,利率仍维持在区间波动.

"刚好碰上月底、旬底,这几天资金会比较纷乱,但不会是常态,"一位证券商交易人士表示.

台湾金融市场因农历春节自1月21日起开始休市,30日恢复交易.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,周二有汇丰台湾金融债交割,金额60亿台币.交易商称,料对RP市场影响有限.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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