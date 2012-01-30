〔台湾债市〕RP利率持於区间,农历年後通货回笼令场上资金充裕

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持於区间.由於农历年後通货陆续回笼,市场资金相当充裕;惟时值月底例行赎回高峰,交易商调度较为保守.虽见高档利率向下修正,主要成交区间却未有太大变动.
资金调度人士指出,盘初即见投信等业者进场丢钱,加上年後银行体系资金宽松,使得场上找券需求增加,交易商议价空间加大;但正值月底资金需求高峰,银行也因旬底调整积数而操作保守,RP利率下档空间有限,整体而言,利率仍维持在区间波动.
"刚好碰上月底、旬底,这几天资金会比较纷乱,但不会是常态,"一位证券商交易人士表示.
台湾金融市场因农历春节自1月21日起开始休市,30日恢复交易.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
另外,周二有汇丰台湾金融债交割,金额60亿台币.交易商称,料对RP市场影响有限.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。