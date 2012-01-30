主要国家经济指标预测--1月31日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
1月30日(一)
2350 日本工业生产(较前月) 12月初值 +3.0%
未来一个月工业生产预估 --
未来两个月工业生产预估 --
1月31日(二)
0001 英国Gfk消费者信心指数 1月 负32 负33
0030 澳洲企业状况指数 12月 -- 正1
企业信心指数 -- 正2
澳洲民间信贷 12月终值 +0.3% +0.3%
房屋信贷 -- +0.5%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +21.0%
房屋开工(较上年同期) -1.5% -0.3%
0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 0.81
0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.9% -0.9%
(较上年同期) +1.4% +0.8%
0745 法国消费者支出(较上月) 12月 +0.2% -0.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% +0.4%
0900 意大利失业率 12月 -- 8.6%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加4 增加4
抵押贷款额(亿英镑) 增加7 增加6
抵押贷款批准件数(千件) 53.7 52.9
M4货供额(较前月) -- -0.6%
1000 意大利PPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +3.7% +4.2%
1000 欧元区失业率 12月 10.4% 10.3%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月28日当周 -- -1.4%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.2% 持平
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +4.2%
1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.3%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月28日当周 -- +2.5%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)11月 -3.3% -3.4%
经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.9% -1.2%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 63.0 62.2
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 1月 68.0 64.5
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +4.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
0900 意大利企业信心指数 1月 92.1 92.8
1000 欧元区企业景气指数 1月 负0.21 负0.21
经济景气指数 93.4 93.8
工业景气指数 负7.2 负6.8
服务业景气指数 负0.6 负1.0
消费者景气指数 负20.7 负20.6
消费者通胀预期指数 26.8 --
1330 美国个人所得 12月 +0.5% +0.4%
个人支出 持平 +0.1%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% --
(较上年同期) +2.4% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.8% --
实质个人支出 -0.1% --
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 87.4 --
2145 新西兰建筑许可 12月 +2.1% --
2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -0.9% +0.7%
(较上年同期) +2.8% +4.0%
服务业产出(较前月) 12月 持平 --
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 50.7 --
2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -1.0% +0.2%
(较上年同期) +0.5% -0.2%
2330 日本求职求才比 12月 0.71 0.70
失业率 4.6% 4.5% (完)
--整理 龚芳;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。