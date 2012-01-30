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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 07:45 BJT

****主要国家经济指标预测--1月31日****

路透1月31日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月30日(一)

2350 日本工业生产(较前月) 12月初值 +3.0%

未来一个月工业生产预估 --

未来两个月工业生产预估 --

1月31日(二)

0001 英国Gfk消费者信心指数 1月 负32 负33

0030 澳洲企业状况指数 12月 -- 正1

企业信心指数 -- 正2

澳洲民间信贷 12月终值 +0.3% +0.3%

房屋信贷 -- +0.5%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +21.0%

房屋开工(较上年同期) -1.5% -0.3%

0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 0.81

0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.9% -0.9%

(较上年同期) +1.4% +0.8%

0745 法国消费者支出(较上月) 12月 +0.2% -0.1%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% +0.4%

0900 意大利失业率 12月 -- 8.6%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加4 增加4

抵押贷款额(亿英镑) 增加7 增加6

抵押贷款批准件数(千件) 53.7 52.9

M4货供额(较前月) -- -0.6%

1000 意大利PPI(较前月) 12月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +3.7% +4.2%

1000 欧元区失业率 12月 10.4% 10.3%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月28日当周 -- -1.4%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.2% 持平

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) -- +4.2%

1330 美国雇佣成本 第四季 +0.4% +0.3%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月28日当周 -- +2.5%

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)11月 -3.3% -3.4%

经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.6%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.9% -1.2%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 63.0 62.2

1500 美国经济谘商会消费者信心指数 1月 68.0 64.5

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +3.6% +4.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.4% -0.4%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

0900 意大利企业信心指数 1月 92.1 92.8

1000 欧元区企业景气指数 1月 负0.21 负0.21

经济景气指数 93.4 93.8

工业景气指数 负7.2 负6.8

服务业景气指数 负0.6 负1.0

消费者景气指数 负20.7 负20.6

消费者通胀预期指数 26.8 --

1330 美国个人所得 12月 +0.5% +0.4%

个人支出 持平 +0.1%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% --

(较上年同期) +2.4% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +1.8% --

实质个人支出 -0.1% --

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 87.4 --

2145 新西兰建筑许可 12月 +2.1% --

2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -0.9% +0.7%

(较上年同期) +2.8% +4.0%

服务业产出(较前月) 12月 持平 --

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 50.7 --

2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -1.0% +0.2%

(较上年同期) +0.5% -0.2%

2330 日本求职求才比 12月 0.71 0.70

失业率 4.6% 4.5% (完)

--整理 龚芳;审校 徐文焰

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