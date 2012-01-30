〔亚洲橡胶〕日本1月20日止原料橡胶库存创四年半新高--橡胶贸易协会

路透东京1月30日电---橡胶贸易协会(Association of Rubber Trade)周一表示,1月20日止的10日内,日本的原料橡胶库存增加4.5%,升至四年半以来的新高.

该协会指出,原料橡胶库存增加624吨至14,422吨,此为2007年6月30日以来最高.

0200GMT,指标东京工业品交易所(TOCOM)7月期胶<0#2JRU>下跌2.5日圆至每公斤313.9日圆,进一步脱离三个月高点,因需求前景疲弱导致获利了结卖压浮现.该期约周四一度升至三个月高点,因季节性产出下滑,且泰国政府计画干预以支撑胶价.

以下为橡胶贸易协会公布的数据细节(单位:吨):

种类 1月20日止 1月10日止 12月31日止 12月20日止 12月10日止

原料橡胶 14,422 13,798 13,439 12,298 12,387

天然乳胶 293 335 329 337 312

合成胶 2,671 2,703 2,783 2,705 2,638

合成胶乳 23 23 23 23 23

(完)