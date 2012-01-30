〔亚洲橡胶〕日本1月20日止原料橡胶库存创四年半新高--橡胶贸易协会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京1月30日电---橡胶贸易协会(Association of Rubber Trade)周一表示,1月20日止的10日内,日本的原料橡胶库存增加4.5%,升至四年半以来的新高.
该协会指出,原料橡胶库存增加624吨至14,422吨,此为2007年6月30日以来最高.
0200GMT,指标东京工业品交易所(TOCOM)7月期胶<0#2JRU>下跌2.5日圆至每公斤313.9日圆,进一步脱离三个月高点,因需求前景疲弱导致获利了结卖压浮现.该期约周四一度升至三个月高点,因季节性产出下滑,且泰国政府计画干预以支撑胶价.
以下为橡胶贸易协会公布的数据细节(单位:吨):
种类 1月20日止 1月10日止 12月31日止 12月20日止 12月10日止
原料橡胶 14,422 13,798 13,439 12,298 12,387
天然乳胶 293 335 329 337 312
合成胶 2,671 2,703 2,783 2,705 2,638
合成胶乳 23 23 23 23 23
(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。