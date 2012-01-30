版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 11:16 BJT

〔标题新闻〕马来西亚推迟发布2012年毛棕榈油出口免税配额--消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8CS05W]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐