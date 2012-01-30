《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:获温和支撑,东京市场出脱风险资产

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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IFR悉尼1月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币周一早盘全线高於上周五OTC/NDF收盘水准.围绕希腊最新救助方案的争论依然高涨,而且也由於希腊民间债权人参与(PSI)计划尚未最终达成,均令亚洲投资者迅速采取避险投资立场.
尽管美元指数在上周大跌,中国似乎仍缺乏推动人民币升值的意愿,这也不利亚洲货币走势.
这一切令本周开局走势令人失望,但也并非全在意料之外,因为亚洲投资者通常倾向於看重事物悲观的一面.
亚洲市场今日早盘走势显然跟随先前七国集团(G7)货币走势,美元处於温和的回升走势当中,今早交易员只想攻击较弱的停止位,另外也有人提及有来自东京的风险资产卖盘.(完)
--编译 徐文焰;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。