《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:获温和支撑,东京市场出脱风险资产

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IFR悉尼1月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币周一早盘全线高於上周五OTC/NDF收盘水准.围绕希腊最新救助方案的争论依然高涨,而且也由於希腊民间债权人参与(PSI)计划尚未最终达成,均令亚洲投资者迅速采取避险投资立场.

尽管美元指数在上周大跌,中国似乎仍缺乏推动人民币升值的意愿,这也不利亚洲货币走势.

这一切令本周开局走势令人失望,但也并非全在意料之外,因为亚洲投资者通常倾向於看重事物悲观的一面.

亚洲市场今日早盘走势显然跟随先前七国集团(G7)货币走势,美元处於温和的回升走势当中,今早交易员只想攻击较弱的停止位,另外也有人提及有来自东京的风险资产卖盘.(完)