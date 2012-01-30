〔半导体产业〕台湾南亚科称未知悉美光与尔必达合作传闻,亦无参与计划(更新版)

(新增分析师评论及背景细节)

* 南亚科:未知悉美光与尔必达合作传闻,亦无参与计划

* 南亚科股价涨停,尔必达在日股下跌逾1%

* 分析师称,产业整并之余应切入快闪记忆体产品

路透台北1月30日电---陷入竞争困境的动态随机存取记忆体(DRAM)产业再传整并消息,不过台湾大厂--南亚科(2408.TW)周一表示,对於外传其合作夥伴美国美光(MU.O)将与日本尔必达6665.T达成注资协议,该公司目前并无相关讯息,亦无参与计划.

日本经济新闻上周四报导称,尔必达计划最早将於2月初与美国美光达成美光向其注资的协议,因其面临的记忆体晶片市场形势不佳且公司有债务即将到期.而在该项股权合作中,尔必达最终将寻求台湾南亚科技母公司台塑集团的加入.[ID:nCN1353948]

对於是否乐见该合作案,南亚科董事长吴嘉昭在电话中向路透表示,"现在无法评论这件事,要看什麽情况,才能有什麽样的应对."

南亚科今日在新春首日即以涨停开出,本地时间11:23,持续高挂涨停价2.26台币,涨幅6.6%;尔必达TDR 916665.TW上涨2.53%;大盘加权股价指数.TWII则上涨2.64%,尔必达在日本股市则是下跌1.78%.

随着个人电脑(PC)成长趋缓,令传统DRAM晶片供需失衡情况难解.全球DRAM产业在过去两年多来再陷入冰河期,仅前两大厂商--韩国三星(005930.KS)及海力士006600.KS还能维持获利,而三星市占率更直逼45%.

同时期,美国美光、日本尔必达以及台系厂商均面临亏损连连,财务亦显困窘,市场屡屡传出整并消息.分析师亦认为,落後的DRAM业者在寻求整并之余,如何削减DRAM产能,并发展更适合行动装置及超轻薄笔电(Ultrabook)的NAND型快闪记忆体(Flash),才是产业活路.

"(产业整并)短期杀价竞争会趋缓一点,但长期DRAM需求是在缩减的...;Dram这产业怎麽并都没有用,一定要帮企业找活路,改变产品."台湾工银证券半导体分析师尤天弘称.

他并表示,"若美光与尔必达合作,先解决财务问题,解决完之後,等合作有默契之後,再把南亚及华亚拉进来,这样才是比较合理."

与英特尔(INTC.O)具合作关系的美光拥有NAND技术,但尔必达目前并无NAND产品.台湾力晶5346.TWO、瑞晶4932.TWO等厂商为尔必达的DRAM代工厂之一.尔必达并为瑞晶的大股东.

根据市调公司Gartner数据,去年第三季,三星拿下全球DRAM市场45%、美光及尔必达分别为12%、南亚科为3.6%、美光与南亚科合资的华亚科(3474.TW)则是1.6%.

南亚科已公布自结财报,2011年全年营业净损331.6亿台币,税後净损为398.8亿台币.累计2011年全年营收为367.4亿,较上年衰退35%.全年度出货量较上年成长53%,DRAM平均售价下滑55%.

日本经济新闻上周五报导,尔必达或将公布4-12月录得约900亿日圆(11.6亿美元)的营业亏损,因存储器芯片(记忆体晶片)市场环境严峻.(完)

参看"《台湾产业分析》DRAM业廿年黄粱梦觉,2012年面临生死抉择",请点选[ID:nCT0426060]

参看全球DRAM业者2011年第三季市占率图表,请点选(r.reuters.com/fab65s)

参看〔背景资料〕台湾与国际DRAM厂商比较一览表,请点选[ID:nCT0426268]