更正:〔日本个股〕东燃称以40亿美元买下艾克森持股并非基於政府压力(更新版)

(更正:因英文原文有误,内文第六段应改为"日本昭和壳牌石油(5002.T),非"日本出光兴产(5019.T)")

(新增细节)

路透东京1月30日电---日本炼油业者--东燃通用石油(5012.T)周一表示,公司以近40亿美元买下美国艾克森美孚(XOM.N)所持有的控制股权,并不是因为日本政府迫使炼油业调整的动作.

东燃通用是日本第二大炼厂,该公司在新闻发布会中表示,此次股权买断是为了要改善效率,公司正在考虑如何在国内需求下滑之际减少炼油产能.

根据日本政府的规定,基本上东燃通用若非兴建一座新的二次加工装置,就是要减少原油提炼产能.

东燃通用周日表示,艾克森美孚将保有22%具表决权的股份,先前持股比例为50%,预计6月1日前完成此项3,020亿日圆(39.4亿美元)的交易,证实了路透先前的报导.

东燃通用主管周一并表示,公司无意与中东的国营石油企业进行资本结盟.

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)拥有日本昭和壳牌石油(5002.T)的15%股权.另外,日本Cosmo Oil5007.T有五分之一股权由阿布扎比政府持有.

日本石油需求持续下滑超过10年,目前日需均量约为340万桶,1999年时曾创下日均需求420万桶的记录.(完)