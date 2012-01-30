更正:〔日本个股〕东燃称以40亿美元买下艾克森持股并非基於政府压力(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:因英文原文有误,内文第六段应改为"日本昭和壳牌石油(5002.T),非"日本出光兴产(5019.T)")
(新增细节)
路透东京1月30日电---日本炼油业者--东燃通用石油(5012.T)周一表示,公司以近40亿美元买下美国艾克森美孚(XOM.N)所持有的控制股权,并不是因为日本政府迫使炼油业调整的动作.
东燃通用是日本第二大炼厂,该公司在新闻发布会中表示,此次股权买断是为了要改善效率,公司正在考虑如何在国内需求下滑之际减少炼油产能.
根据日本政府的规定,基本上东燃通用若非兴建一座新的二次加工装置,就是要减少原油提炼产能.
东燃通用周日表示,艾克森美孚将保有22%具表决权的股份,先前持股比例为50%,预计6月1日前完成此项3,020亿日圆(39.4亿美元)的交易,证实了路透先前的报导.
东燃通用主管周一并表示,公司无意与中东的国营石油企业进行资本结盟.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)拥有日本昭和壳牌石油(5002.T)的15%股权.另外,日本Cosmo Oil5007.T有五分之一股权由阿布扎比政府持有.
日本石油需求持续下滑超过10年,目前日需均量约为340万桶,1999年时曾创下日均需求420万桶的记录.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。