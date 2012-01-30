〔表格〕台湾12月经季节调整失业率为4.22%,创逾三年新低--主计处

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北1月30日电---台湾主计处周一公布,去年12月经季节调整後失业率为4.22%,低於上月的4.32%,且为2008年8月以来最低.
12月未经季节调整的失业率为4.18%,上月为4.28%.
台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现下滑趋势.
以下为近月失业率(单位为%)及就业人口变化(单位为万人):
2011年12月 2011年11月 2010年12月
失业率 4.22 4.32 4.72
劳动人口 1,125.7 1,124.3 1,111.3
就业人口 1,078.2 1,075.7 1,058.8
失业人口 47.5 48.5 52.5
注: r代表修正後数据. (完)
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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯/张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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