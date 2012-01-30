〔表格〕台湾12月经季节调整失业率为4.22%,创逾三年新低--主计处

路透台北1月30日电---台湾主计处周一公布,去年12月经季节调整後失业率为4.22%,低於上月的4.32%,且为2008年8月以来最低.

12月未经季节调整的失业率为4.18%,上月为4.28%.

台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现下滑趋势.

以下为近月失业率(单位为%)及就业人口变化(单位为万人):

2011年12月 2011年11月 2010年12月

失业率 4.22 4.32 4.72

劳动人口 1,125.7 1,124.3 1,111.3

就业人口 1,078.2 1,075.7 1,058.8

失业人口 47.5 48.5 52.5

注: r代表修正後数据. (完)

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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)