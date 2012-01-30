〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下挫,静候希腊债务协议进展

路透惠灵顿1月30日电---澳元和新西兰元周一下跌,部分是因为上周升势後的获利了结,投资者静候希腊当前的债务谈判已达成协议的消息得到证实.

澳元兑美元AUD=D4跌0.7%至1.0586美元,因亚洲卖家触发一连串的停止单,曾跌至日低1.0574.