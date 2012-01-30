〔台湾央行〕共发行2,033亿台币存单,发行余额减少545亿

路透台北1月30日电---台湾央行周一表示,今日共发行2,033亿台币存单,相较存单到期金额2,578亿,存单发行余额减少545亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,869亿台币,利率为0.87%;91天期124亿台币,利率为0.93%;182天期40亿台币,利率为1.05%.

央行上日(20日)共发行655亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆4,180.25亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五(20日)当日超额准备为负184亿台币,至周日(29日)累计超额准备为负1,018亿台币,加计前期1%的超额准备为负135亿台币.(完)