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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 14:26 BJT

《外汇动态》澳元下滑,因惠誉将澳洲主要银行置於负面观察名单

0611GMT---澳元扩大跌势,并触及日内低位1.0566美元AUD=D4,此前惠誉将澳洲主要银行置於负面观察名单(RWN).

交易商指称,在惠誉宣布後,杠扞操作的市场人士出脱澳元.

澳元最新报价为1.0578美元,日内下滑0.8%.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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