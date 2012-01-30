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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 14:27 BJT

〔企业结盟〕JFE和IHI同意合并造船事业,以提升竞争力--NHK

路透东京1月30日电---日本放送协会(NHK)周一表示,JFE Holdings(5411.T)和IHI Corp (7013.T)达成基本协议,将在10月合并双方造船事业,以期更能和中国与韩国的竞争对手相抗衡.

NHK表示,两家公司将在周一稍晚简报其协议.双方的合并磋商曾在秋季时陷入僵局.(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

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