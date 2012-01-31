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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:05 BJT

〔台湾货币市场〕1月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月31日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期1,149亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期6,662.7亿台币:

       02/01 2,951.50亿

       02/02 1,685.50亿

       02/03 2,025.70亿

--月底军公教薪饷拨款.

--农历春节後通货回笼.

紧缩因素:

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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