〔台湾汇市〕台币兑美元收创三个半月高位,台股劲扬带动外资汇入

路透台北1月30日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值2.04角,创下近三个半月来高位,因台股新春开红盘大涨逾百点,带动外资大举汇入、外商银行抛汇.

汇银人士指出,此前美国联邦储备理事会(FED)宣布维持利率於近於零的超低水准,并称经济前景不乐观,引发市场对未来推出宽松政策预期升温,促国际美元於农历春节假期走弱,今日台币恢复交易後,便见美元卖单持续涌入.

他们表示,外资大举流入台湾股债市,令场上美元卖压颇重;不过,盘中见到央行不时站在美元买方,逢低也陆续有进口商的美元买盘及获利了结的台币卖盘浮现,稍稍缓和台币升势.尾盘央行例行调节,收回约4分涨幅.

"美国联准会低利声明,对风险意愿有帮助...上周韩元上涨一个多百分点,台币今天算是补涨,"一位本地银行交易人士说.

市场人士并表示,台币还有机会再往29.7元测试,但仍需关注国际情势发展,明日交易区间先看29.7-29.9元间,静待欧盟峰会以及希腊债务重组协议出炉.另在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一周期美元/台币换汇点来到平盘附近,显示观望气氛转趋浓厚.

台币兑美元今日收在29.786元,日高在29.715元;前次盘中及收盘高位均出现在2011年9月19日,分别报29.60及29.78元.

台股周一新春开红盘,加权指数.TWII收盘劲扬2.40%,至7,407.41点;外资及陆资在台股大幅买超198.26亿台币,为连续第三个交易日买超,上交易日(18日)为买超33.66亿.[ID:nCT0431920]

另外,多数新兴亚洲货币周一下跌,投资者针对近期涨势锁定获利,并等候希腊达成债务协议以避免陷入无序违约.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.786 29.990 29.715-29.990 29.990 9.06 6.29

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元太外汇经纪公司 29.736 29.960 29.718-29.790 29.790 3.89 3.39

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

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美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.350/-0.320

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