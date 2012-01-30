〔台湾汇市〕台币兑美元收创三个半月高位,台股劲扬带动外资汇入

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月30日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值2.04角,创下近三个半月来高位,因台股新春开红盘大涨逾百点,带动外资大举汇入、外商银行抛汇.
汇银人士指出,此前美国联邦储备理事会(FED)宣布维持利率於近於零的超低水准,并称经济前景不乐观,引发市场对未来推出宽松政策预期升温,促国际美元於农历春节假期走弱,今日台币恢复交易後,便见美元卖单持续涌入.
他们表示,外资大举流入台湾股债市,令场上美元卖压颇重;不过,盘中见到央行不时站在美元买方,逢低也陆续有进口商的美元买盘及获利了结的台币卖盘浮现,稍稍缓和台币升势.尾盘央行例行调节,收回约4分涨幅.
"美国联准会低利声明,对风险意愿有帮助...上周韩元上涨一个多百分点,台币今天算是补涨,"一位本地银行交易人士说.
市场人士并表示,台币还有机会再往29.7元测试,但仍需关注国际情势发展,明日交易区间先看29.7-29.9元间,静待欧盟峰会以及希腊债务重组协议出炉.另在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一周期美元/台币换汇点来到平盘附近,显示观望气氛转趋浓厚.
台币兑美元今日收在29.786元,日高在29.715元;前次盘中及收盘高位均出现在2011年9月19日,分别报29.60及29.78元.
台股周一新春开红盘,加权指数.TWII收盘劲扬2.40%,至7,407.41点;外资及陆资在台股大幅买超198.26亿台币,为连续第三个交易日买超,上交易日(18日)为买超33.66亿.[ID:nCT0431920]
另外,多数新兴亚洲货币周一下跌,投资者针对近期涨势锁定获利,并等候希腊达成债务协议以避免陷入无序违约.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.786 29.990 29.715-29.990 29.990 9.06 6.29
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.736 29.960 29.718-29.790 29.790 3.89 3.39
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.090/-0.080
美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.350/-0.320
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--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。