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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 15:38 BJT

〔金属期市〕期铜回落,市场观望欧盟峰会及希腊债务协议

路透吉隆坡1月30日电---期铜周一由四个月高点拉回,投资人审慎等待希腊换债协议,这项协议被视为避免希腊无序违约的关键.

0704GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌1.7%,至每吨8,385美元,上周五曾触及8,679.50美元,为9月16日以来最高.

期铜本月涨幅10%,有望创下10月以来单月最大涨幅.

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